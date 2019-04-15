Билборды с уходящим Порошенко появились на Украине

Плакаты с изображением затылка президента Украины Петра Порошенко и надписью «Конец», выполненные в стилистике избирательной кампании действующего главы государства, появились в Днепре, Киеве, Черкассах, Харькове, Одессе и Сумах.

В полиции Украины заявили, что билборды размещены с нарушением украинского законодательства, так как не содержат информации об учреждении, которое их печатало, тираже, об ответственных за выпуск, передает «Украинская правда».

«На лиц, которые разместили политическую рекламу с нарушением законодательства, будут составлены соответствующие административные материалы», – сообщил пресс-секретарь национальной полиции Украины Ярослав Тракало.

По его словам, коммунальные службы снимут билборды в ближайшее время.

В штабе Порошенко поспешили заявить, что не имеют отношения к данной политической рекламе. По словам заведующего отделом главного департамента информационной политики администрации президента Владимира Горковенко, Порошенко «вообще старается осторожно подходить к таким вещам после бордов с (Владимиром) Путиным», которые были раскритикованы общественностью и срочно демонтированы.

Ранее на Украине появились агитационные плакаты с изображением Петра Порошенко и Владимира Путина. В Кремле прокомментировали их появление.