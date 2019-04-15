Орешкин поспорил с Кудриным

Министр экономического развития Максим Орешкин прокомментировал заявление главы Счетной палаты Алексея Кудрина о плане по увеличению инвестиций в ВВП до 25%.

По мнению Кудрина, план по увеличению инвестиций до 25% ВВП, скорее всего, выполнен не будет. «Вы знаете, цели правительства – [чтобы инвестиции составляли] 25% ВВП, который, по плану правительства, должен быть достигнут постепенно к 2024-2025 году. Пока он не выполняется», – приводит его слова РИА «Новости»

Глава СП отметил, что прошлый год по этому показателю оказался «низким, даже ниже, чем предыдущий». «Этот объем, этот план, скорее всего, не будет выполнен. На то разные причины – общий инвестиционный климат, санкции, некоторая осторожность в проведении некоторых структурных реформ», – перечислил Кудрин, добавив, что сказалось и повышение налогов.

«Поэтому этот год не будет прорывным в части наращивания темпов инвестиций», – заключил он.

Орешкин со своей стороны не согласился с мнением главы Счетной палаты. По его словам, по итогам 2018 года целевые показатели «идут с опережением по несырьевой экономике», а отставание фиксируется только в нефтегазовой отрасли, причем, по его словам, это связано с ограничениями в рамках сделки ОПЕК+. «Нет возможности наращивать добычу – скромнее инвестиции», – пояснил Орешкин.

«Что касается доли в ВВП, то у нас опережающий рост в части соотношения инвестиций и ненефтегазового ВВП. Больший в номинале общий ВВП – следствие высоких цен на нефть», – добавил министр.

План по повышению уровня инвестиций в основной капитал в России до 25% от объема ВВП одобрен правительством в июле прошлого года. В июне Орешкин говорил, что рост инвестиций в экономику России до 25% ВВП к 2024 году возможен лишь при условии роста банковского кредитования, инвестирования пенсионных накоплений и снижения оттока капитала.

Согласно прогнозу Всемирного банка, рост ВВП России в 2019 году составит 1,4%, в 2020-2021 годах – 1,8%.