Катание Ассанжа на скейте и ссоры в посольстве Эквадора попали на видео

В интернете опубликована видеозапись поведения основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне.

Видео опубликовало испанское издание El Pais, которое рассказало о жизни Ассанжа в посольстве, передает RT.

Видео появилось благодаря тому, что охранная компания, базирующая в испанском Кадисе и предоставляющая услуги эквадорским дипломатам, установила в помещении скрытые камеры, передает Пятый канал.

На записи Ассанж катается по комнате на скейтборде.

El Pais пишет, что у него не раз были конфликты с сотрудниками посольства, чаще всего он ссорился с охраной дипмиссии. Так, Ассанж использовал посольство для встреч со своими соратниками даже по выходным. На видео Ассанж спорит с охранником, который запретил ему встречу с посетителями.

Охранник подчеркивает, что на улице – британская полиция, которая мечтает арестовать основателя WikiLeaks. Ассанж пытается сфотографировать конфликт. В результате для урегулирования ситуации потребовалось вмешательство посла Эквадора.

Также издание сообщает, что в 2016 году в квартире, где проживал Ассанж, сломался душ. За ремонт пришлось заплатить 4 тыс. долларов, а в качестве сантехника охранная компания пригласила своего бывшего коллегу, опасаясь вмешательства британских спецслужб.

Напомним, западные СМИ предполагали, что Ассанж «просто всех достал своим неуважением к нормам жизни в учреждении: то ему требовался кот, то он отключал самовольно кондиционеры, то катался в помещении на скейтборде».

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