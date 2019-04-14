Ливийская армия Хафтара подтвердила потерю МиГ-21

Истребитель МиГ-21 Ливийской национальной армии могли сбить ракетой, самолет потерян, сообщил представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари.

По его словам, «пилот потерял контроль над самолетом». Аль-Мисмари пояснил, что самолет могли «сбить ракетой, однако прямого попадания не было». Вероятно, в МиГ-21 попали обломки ракеты, передает РИА «Новости».

Представитель правительства национального согласия, с которым воюет ЛНА фельдмаршала Халифы Хафтара, сообщил, что был сбит самолет, собиравшийся «совершить воздушный налет в районе населенного пункта Вади ар-Раби», передает RT со ссылкой на AFP.