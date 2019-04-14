СБУ насчитала втрое больше зрителей «соло-дебатов» Порошенко, чем МВД Украины

Служба безопасности Украины (СБУ) оценила количество посетителей Национального спортивного комплекса «Олимпийский» в Киеве, где в воскресенье на «соло-дебатах» выступал кандидат в президенты Украины и действующий глава государства Петр Порошенко, в 15 тыс. человек.

«СБУ обеспечила антитеррористическое сопровождение мероприятий при участии президента Украины», – передает ТАСС сообщение пресс-службы ведомства.

При этом, по данным МВД Украины, в мероприятии участвовали 5 тыс. человек. Сам президент Украины в эфире телеканала «Украина» заявил о 20 тыс. своих сторонников на стадионе.

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Напомним, Порошенко позвал Зеленского провести дебаты на стадионе «Олимпийский», хотя шоумен предлагал для этого другой день – 19 апреля. В итоге Порошенко прибыл на стадион и провел «дебаты» в одиночестве, превратив их в свой предвыборный митинг.

Порошенко более часа выступал без оппонента и даже пел песни.

Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Порошенко продемонстрировал электорату свои вокальные данные и умение «вести дискуссию» в отсутствие соперника, а Зеленский не стал участвовать в дебатах, которые ему пытались навязать.

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