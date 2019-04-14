Между украинскими силовиками и «Правым сектором» произошла перестрелка

В районе Донецка между бойцами запрещенной в России украинской националистической организации «Правый сектор*» и подразделениями вооруженных сил Украины завязалась перестрелка, сообщило управление народной милиции провозглашенной Донецкой народной республики.

Глава пресс-службы народной милиции ДНР Даниил Безсонов сообщил РИА «Новости», что бойцы «Правого сектора*» прибыли в подконтрольную украинским силовикам Авдеевку недалеко от линии соприкосновения в Донецкой области и самовольно, без согласования с командованием 93-й бригады вооруженных сил Украины, заняли помещения гостинично-развлекательного комплекса «Царская охота».

«Выяснение вопроса, кому именно принадлежит территория комплекса, переросло в боестолкновение, в результате которого потери понесли обе конфликтующие стороны», – сообщил Безсонов.

Он предположил, что потери могут преподнести как якобы результат обстрелов со стороны ДНР.

О конфликтах между украинскими силовиками и нацбатальонами на линии соприкосновения сообщается регулярно. Особенно их отношения обострились в конце 2017 – начале 2018 года.

Писатель Захар Прилепин, воевавший в рядах ДНР, рассказывал, что украинские военные устали от провокаций членов «Правого сектора» в Донбассе и стали ликвидировать участников группировки.

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