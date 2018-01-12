Прилепин рассказал об отстреле украинскими военными членов «Правого сектора»

Украинские военные устали от провокаций членов «Правого сектора*» в Донбассе и ликвидируют участников организации, заявил в эфире телеканала «Россия 1» воюющий в рядах самопровозглашенной ДНР российский писатель Захар Прилепин.

По его словам, каратели из «Правого сектора*» отбирают оружие у силовиков, захватывают деревни и устраивают обстрелы. Но за это наказывают не их, а военнослужащих ВСУ, из-за чего в армии испытывают колоссальную неприязнь к «разнообразным правосекам», передает РИА «Новости».

«Наши снайперы с удивлением обнаружили, что с той стороны ВСУ убивает своих же правосеков», – заявил Прилепин.

По его словам во время недавнего захвата деревень Травневое и Гладосово в окрестностях Горловки украинские военные убили 14-16 членов «Правого сектора», котрые по словам писателя, «бесят» украинских военных и «без конца провоцируют».

В феврале 2017 года Прилепин получил должность замкомандира развернутого по его инициативе разведывательно-штурмового батальона полка спецназначения в составе ополчения ДНР. Писатель сообщал, что занимает эту должность еще с осени 2016 года, имеет звание майора.