Футбольные фанаты закрасили стену Цоя в Москве

В Москве на Арбате фанаты футбольного «Динамо» закрасили своим граффити всю Стену Цоя, официальный аккаунт клуба поддержал «арт-акцию» болельщиков.

«Этой ночью в культовом месте Москвы на Стене Цоя появилась вот такая надпись. И правда – перемены в результатах нам очень нужны. Надеемся, ваша поддержка поможет добиться победы уже сегодня!» – говорится в официальном аккаунте футбольного клуба в Instagram.

Первому динамовскому фанату, который сфотографируется на фоне надписи, обещаны два билета на матч против «Краснодара».

Также опубликована фотография Стены Цоя, нижнюю часть которой целиком закрасили фразой по названию песни музыканта «Перемен требуют наши сердца» в цветах московского «Динамо». Буква «д» выполнена в виде эмблемы футбольного клуба.

В комментариях к посту подписчики жестко раскритиковали «арт-акцию», заявив, что теперь клубу придется еще долго за нее извиняться.

Добавим, что игра «Динамо» - «Краснодар» завершилась в 16.00 мск, команды сыграли вничью 1:1.