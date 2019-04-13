Зеленский оказался уклонистом

Кандидат на пост президента Украины Владимир Зеленский проигнорировал четыре повестки в военкомат, сообщил советник действующего главы государства Юрий Бирюков со ссылкой на минобороны Украины.

В ответе минобороны депутатам Верховой рады, опубликованном в Facebook Бирюкова, сообщается, что Зеленский «годен к прохождению военной службы», но «военную службу в ВС Украины не проходил».

Во время мобилизации ему направлялись повестки в апреле, июне и августе 2014 года, а также в мае 2015 года. Указывается, что Зеленский в военкомат ни разу не являлся, передает РИА «Новости».

На воинском учете он состоит с 2008 года, имеет звание солдат, специальность – деловод делопроизводства.

Накануне депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Татьяна Черновол призвала министерство обороны страны разъяснить, по какой причине Зеленский не проходил службу в вооруженных силах.

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