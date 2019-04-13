Украинский культурный центр сгорел в Канаде

В канадском Гамильтоне произошел пожар в здании Украинского культурного центра, сообщает местная пожарная служба.

В результате пожара, который произошел в ночь на 13 апреля, здание уничтожено, передает RT со ссылкой на Globalnews.

Прибыв на место, пожарные увидели, что горят второй этаж и крыша здания. Произошло частичное обрушение стен. Пострадавших нет.