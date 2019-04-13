Акция «Тотальный диктант» прошла за рубежом

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Есть ли в России собственный Илон Маск

Минуты в невесомости за двести тысяч долларов - вот одна из перспективных бизнес-моделейФото: Sergei Remezov/Reuters
День космонавтики заставляет говорить не только о великом прошлом, но и о будущем. А самое перспективное сейчас космическое направление – частные космические компании, особенно это видно на примере выдающихся достижений Илона Маска. Есть ли подобные деятели в России и какими проектами они занимаются? Подробности...
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За что премьер Индии получил высшую награду России

Владимир Путин и Нарендра Моди ценят сложившиеся между ними личные отношенияФото: Михаил Метцель/ТАСС
Владимир Путин наградил индийского премьер-министра высшей наградой России. Указ о присуждении Нарендре Моди ордена Святого апостола Андрея Первозванного появился в пятницу совершенно внезапно – ничто не предвещало такого решения президента России. Однако у награждения индийского лидера есть глубокий личный и важный государственный смысл. Подробности...
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В России передумали сажать врачей

Гибель пациента под ножом хирурга предложено отныне считать всего лишь страховым случаемФото: imago stock&people/ТАСС
Минздрав и Следственный комитет, похоже, договорились, как наказывать медиков за врачебные ошибки. Подразумевается, что за «неумышленные преступления» врачей в Уголовном кодексе будут предусмотрены некие «альтернативные наказания». Однако врачи возмущены самой постановкой вопроса о наказании за ошибки – и видят в этом угрозу для всей российской медицины. Подробности...
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Почему Гитлер променял красную армию на нацизм

Гитлер (справа) с сослуживцами, снимок периода Первой мировой войныФото: Bundesarchiv
Согласно принятой в СССР датировке, ровно 100 лет назад была создана Баварская Советская Республика с красным флагом в качестве государственного и собственной красной армией. Именно там начал свою политическую карьеру Адольф Гитлер. Но что заставило его сменить красную повязку на свастику и возненавидеть тех, кому раньше служил? Подробности...
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Тюмень спасли от боевиков

Силовая спецоперация в Тюмени завершилась полным превосходством спецслужбФото: Максим Слуцкий/ТАСС
В Тюмени в ходе силовой операции уничтожены двое сторонников запрещенной в России группировки «Исламское государство». Боевики планировали теракты в местах массового скопления людей. На месте происшествия обнаружены взрывные устройства, оружие и экстремистская литература. Насколько серьезную угрозу обществу представляли эти боевики и почему не удается поставить заслон идеологии терроризма? Подробности...
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Как Голливуд попал в жернова ГУЛАГа

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Для американского консерватора «чувство братства», этого «сборища содомитов, блудниц и красных» означало заговор с целью свержения традиционного строя. Поэтому масштабные проверки «кошерной долины» общество восприняло с одобрением. Подробности...
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Почему идеи социализма шагают по планете

Игорь Мальцев, писатель, журналист, публицист
Самое главное, почему СССР кончился, это не ракеты и не цена на нефть. А то, что достал он собственных граждан. Утомил – бесконечным конфликтом между декларируемыми ценностями «за все хорошее» и все более ухудшающейся жизнью простого человека. Подробности...
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Феминизм третьей волны страдает от отсутствия привилегий

Анна Долгарева, журналист, поэт, военный корреспондент
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            Акция «Тотальный диктант» прошла за рубежом

            13 апреля 2019, 19:09

            Текст: Ольга Никитина

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            Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» в форме добровольного диктанта прошла за рубежом для желающих проверить свое знание русского языка; так, около 100 человек написали «Тотальный диктант» в университете Тишрин в сирийской Латакии, сообщила зампредседателя городской Ассоциации соотечественников «Дар» Светлана Рагеб.

            Ассоциация соотечественников «Дар» является организатором проведения «Тотального диктанта» в Латакии. Впервые «Тотальный диктант» прошел здесь в 2018 году.

            Автором диктанта в 2019 году стал писатель и журналист Павел Басинский. Текст представляет собой авторскую интерпретацию романа Николая Гоголя «Мертвые души».

            «С каждым годом в Сирии растет интерес к русскому языку. Сегодня пишут диктант в основном не студенты филологии, а студенты, изучающие русский язык самостоятельно. Многие хотят работать в российских компаниях или уехать учиться в России. Текст диктанта был для них достаточно сложным, потому что он скорее рассчитан на студентов-филологов, а не для любителей», – передает РИА «Новости» слова Рагеб.

            Студентка Иба Афифа изучает русский язык уже четыре года и говорит достаточно бегло. «Я в первый раз участвую (в акции «Тотальный диктант» – прим. ВЗГЛЯД). Я люблю языки, до этого изучала английский в университете. Русский для меня интересный язык. Сейчас я работаю в немецкой компании, но хочу в будущем быть учителем русского языка или работать переводчиком», – поделилась Афифа.

            В акции принимают участие и совсем юные участники Карим и Руслан, которым по 12 лет. «Я хочу проверить себя, что могу, на что способен», – рассказал Карим. Впоследствии он планирует говорить свободно на русском языке. «А мне пригодится русский язык, когда я вырасту. Хочу стать бизнесменом», – добавил Руслан.

            Около 50 человек написали «Тотальный диктант» по русскому языку в здании здании Дворца культуры и науки в Варшаве. Кроме польской столицы, акция проходит еще в семи городах республики: Белостоке, Лодзи, Люблине, Вроцлаве, Гданьске, Жешуве, Кракове. В прошлом году таких площадок было шесть.

            Среди написавших диктант – россияне, поляки, белорусы, люди разных возрастов. У них разный уровень владения русским языком, для кого-то русский – родной, кто-то его учит как иностранный.

            В Варшаве текст диктанта читал преподаватель школы при посольстве России в Польше.

            Как сообщил директор Российского центра науки и культуры в армянской столице Сергей Рыбинский, сотни человек написали «Тотальный диктант» в трех городах Армении – Ереване, Гюмри и Ванадзоре.

            «Мы видим повышенный интерес в Армении к «Тотальному диктанту». В этом году к Еревану добавились Гюмри и Ванадзор. Увеличилось число желающих участвовать в акции – около 500 заявок, это, конечно же, абсолютный рекорд», – сказал Рыбинский.

            По его словам, это мероприятие «подчеркивает, что интерес к русскому языку растет», и является весомым ответом тем скептикам, которые говорят, что русский язык в Армении уже не тот.

            Директор РЦНК в Ереване добавил, что акция важна и для россиян, работающих в Армении. «У тех людей, которые учат армянский язык, я имею в виду себя, наступают моменты, когда один язык накладывается на свой родной, и иногда требуется проверить свои знания и в русском языке. Так что, это замечательная возможность», – сказал Рыбинский, пошутив, что возможности говорить на армянском языка в Армении мало, так как уровень знания русского языка в стране очень высок.

            Участники акции в Ереване написали текст под диктовку филолога Аршака Саркисяна, заслуженной артистки Армении, художественного руководителя «Театра танца и души» Софи Девоян, писателя и журналиста Елены Шуваевой-Петросян, ведущего и сценариста армянского комедийного шоу «АрмКомеди» Сергея Саркисяна.

            «Я участвую в акции, в первую очередь, чтобы увидеть эти потрясающие глаза, пообщаться со студентами. Мне предложили, и я с удовольствием согласилась», – сказала журналистам Девоян.

            Она прочла участникам диктанта текст Павла Басинского «Ловец душ», посвященного пьесе Горького «На дне». «Текст большой. Для меня он легкий, а как студенты к этому подойдут – проверим», – сказала Девоян.

            «Тотальный диктант» в Риме прочитал корреспондент РИА «Новости» Александр Логунов. Акция прошла в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) в итальянской столице.

            К написанию диктанта приступили почти 50 человек, решивших проверить свое знание русского языка.

            Директор Российского центра науки и культуры в Брюсселе Вера Бунина отметила, что число участников «Тотального диктанта» в Брюсселе в этом году увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим, в перспективе планируется расширение акции на другие города Бельгии.

            Она уточнила, что «на базе центра акция проходит второй год». «Сегодня приняли участие порядка 40 человек, и, я думаю, что количество будет расти из года в год, потому что у нас в планах расширение и проведение «Тотального диктанта» в других городах, в частности, в Антверпене и Льеже, где в университетах также изучают русский язык. В следующем году мы планируем увеличить количество площадок, потому что люди интересуются и приходят», – отметила она.

            «Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель – дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в 2004 году в Новосибирском госуниверситете.

            В 2018 году диктант написали более 220 тыс. человек в 76 странах. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. Акция проходит на сотнях площадок в России и за рубежом.


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