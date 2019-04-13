Акция «Тотальный диктант» прошла за рубежом

Ежегодная образовательная акция «Тотальный диктант» в форме добровольного диктанта прошла за рубежом для желающих проверить свое знание русского языка; так, около 100 человек написали «Тотальный диктант» в университете Тишрин в сирийской Латакии, сообщила зампредседателя городской Ассоциации соотечественников «Дар» Светлана Рагеб.

Ассоциация соотечественников «Дар» является организатором проведения «Тотального диктанта» в Латакии. Впервые «Тотальный диктант» прошел здесь в 2018 году.

Автором диктанта в 2019 году стал писатель и журналист Павел Басинский. Текст представляет собой авторскую интерпретацию романа Николая Гоголя «Мертвые души».

«С каждым годом в Сирии растет интерес к русскому языку. Сегодня пишут диктант в основном не студенты филологии, а студенты, изучающие русский язык самостоятельно. Многие хотят работать в российских компаниях или уехать учиться в России. Текст диктанта был для них достаточно сложным, потому что он скорее рассчитан на студентов-филологов, а не для любителей», – передает РИА «Новости» слова Рагеб.

Студентка Иба Афифа изучает русский язык уже четыре года и говорит достаточно бегло. «Я в первый раз участвую (в акции «Тотальный диктант» – прим. ВЗГЛЯД). Я люблю языки, до этого изучала английский в университете. Русский для меня интересный язык. Сейчас я работаю в немецкой компании, но хочу в будущем быть учителем русского языка или работать переводчиком», – поделилась Афифа.

В акции принимают участие и совсем юные участники Карим и Руслан, которым по 12 лет. «Я хочу проверить себя, что могу, на что способен», – рассказал Карим. Впоследствии он планирует говорить свободно на русском языке. «А мне пригодится русский язык, когда я вырасту. Хочу стать бизнесменом», – добавил Руслан.

Около 50 человек написали «Тотальный диктант» по русскому языку в здании здании Дворца культуры и науки в Варшаве. Кроме польской столицы, акция проходит еще в семи городах республики: Белостоке, Лодзи, Люблине, Вроцлаве, Гданьске, Жешуве, Кракове. В прошлом году таких площадок было шесть.

Среди написавших диктант – россияне, поляки, белорусы, люди разных возрастов. У них разный уровень владения русским языком, для кого-то русский – родной, кто-то его учит как иностранный.

В Варшаве текст диктанта читал преподаватель школы при посольстве России в Польше.

Как сообщил директор Российского центра науки и культуры в армянской столице Сергей Рыбинский, сотни человек написали «Тотальный диктант» в трех городах Армении – Ереване, Гюмри и Ванадзоре.

«Мы видим повышенный интерес в Армении к «Тотальному диктанту». В этом году к Еревану добавились Гюмри и Ванадзор. Увеличилось число желающих участвовать в акции – около 500 заявок, это, конечно же, абсолютный рекорд», – сказал Рыбинский.

По его словам, это мероприятие «подчеркивает, что интерес к русскому языку растет», и является весомым ответом тем скептикам, которые говорят, что русский язык в Армении уже не тот.

Директор РЦНК в Ереване добавил, что акция важна и для россиян, работающих в Армении. «У тех людей, которые учат армянский язык, я имею в виду себя, наступают моменты, когда один язык накладывается на свой родной, и иногда требуется проверить свои знания и в русском языке. Так что, это замечательная возможность», – сказал Рыбинский, пошутив, что возможности говорить на армянском языка в Армении мало, так как уровень знания русского языка в стране очень высок.

Участники акции в Ереване написали текст под диктовку филолога Аршака Саркисяна, заслуженной артистки Армении, художественного руководителя «Театра танца и души» Софи Девоян, писателя и журналиста Елены Шуваевой-Петросян, ведущего и сценариста армянского комедийного шоу «АрмКомеди» Сергея Саркисяна.

«Я участвую в акции, в первую очередь, чтобы увидеть эти потрясающие глаза, пообщаться со студентами. Мне предложили, и я с удовольствием согласилась», – сказала журналистам Девоян.

Она прочла участникам диктанта текст Павла Басинского «Ловец душ», посвященного пьесе Горького «На дне». «Текст большой. Для меня он легкий, а как студенты к этому подойдут – проверим», – сказала Девоян.

«Тотальный диктант» в Риме прочитал корреспондент РИА «Новости» Александр Логунов. Акция прошла в здании Российского центра науки и культуры (РЦНК) в итальянской столице.

К написанию диктанта приступили почти 50 человек, решивших проверить свое знание русского языка.

Директор Российского центра науки и культуры в Брюсселе Вера Бунина отметила, что число участников «Тотального диктанта» в Брюсселе в этом году увеличилось вдвое по сравнению с предыдущим, в перспективе планируется расширение акции на другие города Бельгии.

Она уточнила, что «на базе центра акция проходит второй год». «Сегодня приняли участие порядка 40 человек, и, я думаю, что количество будет расти из года в год, потому что у нас в планах расширение и проведение «Тотального диктанта» в других городах, в частности, в Антверпене и Льеже, где в университетах также изучают русский язык. В следующем году мы планируем увеличить количество площадок, потому что люди интересуются и приходят», – отметила она.

«Тотальный диктант» – ежегодная образовательная акция в форме добровольного диктанта для всех желающих. Ее цель – дать возможность каждому человеку проверить знание русского языка и пробудить интерес к повышению грамотности. Идея добровольного диктанта для всех желающих родилась в 2004 году в Новосибирском госуниверситете.

В 2018 году диктант написали более 220 тыс. человек в 76 странах. Авторами текстов для диктантов в разные годы становились Борис Стругацкий, Дмитрий Быков, Захар Прилепин, Дина Рубина, Алексей Иванов и другие. Акция проходит на сотнях площадок в России и за рубежом.