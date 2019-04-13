Меркель заподозрили во вмешательстве в украинские выборы

Ряд немецких политиков раскритиковали канцлера Германии Ангелу Меркель за то, что в преддверии второго тура выборов на Украине она встретилась только с одним из кандидатов – действующим президентом страны Петром Порошенко, пишет Deutsche Welle.

Deutsche Welle отмечает, что Меркель подарила Порошенко фотографии, о которых мечтал бы любой кандидат в преддверии выборов. «Дружелюбное приветствие от самой могущественной женщины мира, рукопожатие на фоне флагов Германии, Украины и ЕС», – передает ИноТВ содержание статьи DW.

Издание признает, что Порошенко, который, согласно опросам, уступает своему сопернику, юмористу Владимиру Зеленскому, нуждается в помощи.

Депутат от немецкой партии «Левых» Андрей Гунько считает, что решение Меркель встретиться с только с Порошенко незадолго до второго тура, является вмешательством в выборы на Украине. В свою очередь член либеральной партии «Свободных демократов» Стефан Томай назвал встречу Порошенко и Меркель «крайне неуместной».

Пресс-секретарь немецкого правительства заявил, что встреча, «разумеется», не имеет никакого отношения к вмешательству в выборы.

На ваш взгляд Готов ли Порошенко мирно отдать власть в случае поражения на выборах? Да

Нет



Deutsche Welle ставит в пример французского президента Эммануэля Макрона, который встретился с обоими кандидатами в президенты Украины. По мнению Стефана Томая, «поведение французского президента свидетельствует о большей дальновидности», в то время как поступок Меркель выглядит недипломатично.

Напомним, по итогам 40-минутной встречи Порошенко и Меркель выступили с противоречивыми заявлениями. Так, канцлер Германии заявила, что только политический процесс позволит добиться прогресса в урегулировании конфликта на Украине. Сам же Порошенко заявлял, что в случае победы на выборах, сразу после 21 апреля предпримет «решительные шаги для возвращения Донбасса и Крыма». Кроме того, Порошенко пообещал Меркель, что Украина не прекратит борьбу с газопроводом «Северный поток – 2». Примечательно, что германские власти поддерживают проект газопровода.

Добавим, что после встречи с Макроном Порошенко отказался от комментариев.

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