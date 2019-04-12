Порошенко пообещал Меркель продолжить борьбу с «Северным потоком – 2»

Президент Украины Петр Порошенко по итогам встречи с Ангелой Меркель заявил, что не прекратит борьбу с газопроводом «Северный поток – 2».

«Мы не прекратим нашу борьбу за то, чтобы остановить строительство, предлагаем немецким компаниям участвовать в управлении украинской газотранспортной системой», – заявил он по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.

Он также отметил, что Киев может «обсуждать и другие варианты», передает ТАСС.

Отметим, что строительство «Северного потока – 2» поддерживают власти Германии, которые настаивают на чисто экономическом характере проекта. В то же время Берлин ставит России условием создания газопровода сохранение транзита через Украину. Позицию ФРГ поддерживают еще ряд стран Европы, большая часть которых заинтересована в проекте.

Против строительства «Северного потока – 2» выступают США, которые называют его «энергетическим оружием России». В Москве считают, что таким образом США в реальности пытаются протолкнуть свой СПГ на европейский рынок. Однако, американский газ не может конкурировать по цене с российским. Газета ВЗГЛЯД сообщала, как США пытаются спровоцировать дефицит газа в Европе.

Также против газопровода выступают власти единой Европы – Еврокомиссия и Европарламент, однако национальные правительства отбивают атаки еврочиновников.