Двухлетний ребенок выдал отца судебным приставам

Двухлетний житель Челябинской области помог судебным приставам найти своего отца, который задолжал около миллиона рублей, сообщает региональное управление службы судебных приставов.

Мужчина не выплачивал алименты на содержание трех детей от первого брака. Задолженность гражданина достигла миллиона рублей, сказано на сайте регионального управления.

35-летнего отца неоднократно привлекали к административной и уголовной ответственности. Однако должник даже не отработал установленные судом часы исправительных работ.

В апреле приставы проводили рейд с коммунальщиками и решили навестить своего «подопечного». Дверь открыла жена, которая сказала, что мужа нет дома.

Во время их беседы двухлетний сын должника взял одного из приставов и начал куда-то тянуть. Мальчик указал на зазор между стеной и кроватью, где и прятался его отец. По решению суда, мужчину отправили под арест на семь суток.

В феврале Минюст предложил обязать родителей платить алименты детям-студентам.