Путин пообещал главе Volkswagen специнвестконтракт

Немецкий автопроизводитель Volkswagen намерен заключить в ближайшее время с Россией специнвестконтракт (СПИК), заявил гендиректор Volkswagen Group Герберт Дисс на встрече с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы действительно успешно работаем в России и верим в будущее российского рынка, именно поэтому я нахожусь здесь, чтобы обсудить с вами два момента и, возможно, попросить вашего совета или содействия. Первый вопрос касается нашей следующей фазы инвестиций в Россию. В ближайшее время мы планируем подписать специальный инвестиционный контракт. И я хотел бы дать несколько комментариев по этому поводу и попросить вашего совета. Второй вопрос касается наших заводов в Нижнем Новгороде, это очень хорошие заводы, здесь нам также требуется ваше содействие», – сказал Дисс, передает РИА «Новости».

Российский президент в свою очередь отметил, что не видит препятствий для заключения СПИК с немецким автоконцерном

«Поскольку компания работает в направлении повышения локализации, то, конечно, мы такой контракт подпишем», – сообщил Путин.

Глава государства также напомнил, что в России подписано уже семь СПИК в отрасли автомобилестроения.

Ранее Vokswagen задумывался о покупке доли в «Группе ГАЗ».

В начале апреля в Подмосковье было открыто первое в России производство легковых автомобилей Mercedes-Benz.

В конце марта о закрытии заводов в России объявил Ford.

В прошлом году сообщалось о строительстве в Калининградской области завода полного цикла немецкого автопроизводителя BMW, который будет создан в рамках СПИК.