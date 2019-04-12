Литва пожаловалась на угрозы в адрес своих дипломатов в Москве

Министерство иностранных дел Литвы вручило представителю посольства России в Вильнюсе ноту протеста в связи с угрозами, якобы поступившими в адрес сотрудников литовского представительства в Москве и их семьям.

«31 марта в посольство Литвы в Москве поступило письмо с угрозами и призывом к сотрудникам посольства и членам их семей в течение месяца покинуть Москву, связанное с вынесением Вильнюсским окружным судом обвинительного приговора в «деле 13 января», – сообщает «Интерфакс».

По словам представителей МИДа Литвы, письмо пришло от имени организации «Ветераны России», членами которой являются ветераны спецслужб. Также сообщается, что посольство обращалось в МИД России с просьбой провести расследование и обеспечить безопасность дипломатам, но с российской стороны «до сих пор не поступило никакой официальной реакции».

Ранее МИД Литвы отозвал своего посла в России Рямигиюса Мотузаса, посчитав его «уязвимым» после получения угроз в адрес членов литовского посольства.

Напомним, в конце марта по «делу 13 января» суд в Литве признал виновным в военных преступлениях и преступлениях против человечности, совершенных в 1991 году, бывшего министра обороны СССР Дмитрия Язова и назначил ему 10 лет лишения свободы. После этого СК России возбудил уголовное дело в отношении судей Вильнюсского окружного суда за вынесение заведомо неправосудного приговора.