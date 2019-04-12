Песков отверг причастность Путина к смягчению меры пресечения Калви

Президент Владимир Путин не вмешивался в расследование уголовного дела в отношении основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви, которому в четверг изменили меру пресечения с содержания под стражей на домашний арест, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«Президент не мог, не может и не имеет каких-либо планов вмешиваться в следственные действия или судебные действия. Это никакой роли не сыграло. Тем более, что мы тщательно избегали каких-либо оценок (данного уголовного дела)», – сказал Песков, передает ТАСС.

Так он ответил на вопрос, повлияло ли заступничество представителей бизнес-сообщества перед президентом на смягчение меры пресечения Калви.

В четверг следствие обратилось в Басманный суд с ходатайством о продлении до 14 июля срока домашнего ареста Майкла Калви. Просьба перевести его под домашний арест была связана с тем, что Калви вел активную инвестиционную и благотворительную деятельность, а также с наличием у него устойчивых социальных связей, трех детей и поручительств за него.

В феврале Калви и еще четырех сотрудников Baring Vostok задержали по подозрению в хищении 2,5 млрд рублей. Основатель фонда отвергал эти обвинения, однако Басманный суд Москвы арестовал его и отправил в СИЗО.