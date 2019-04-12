Задержанный в Эквадоре соратник Ассанжа оказался разработчиком ПО WikiLeaks

Предполагаемый соратник основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа, задержанный ранее в Эквадоре, является разработчиком программного обеспечения для сайта WikiLeaks, сообщила британский таблоид Daily Express со ссылкой на журналиста Виджая Прэшеда.

По сведениям издания, задержанный – уроженец Швеции по имени Ола Бини. Он не говорит на испанском языке, передает ТАСС.

Ранее глава МВД Эквадора Мария Паула Рома сообщила о задержании соратника Ассанжа, который пытался улететь в Японию. Днем ранее она обвинила портал WikiLeaks и его основателя Джулиана Ассанжа в том, что они вмешивались в дела Эквадора.

В четверг Ассанжа силой выволокли из посольства Эквадора в Лондоне после решения этой южноамериканской страны отказать журналисту в убежище. В Скотленд-Ярде заявили, что Ассанж задержан по запросу властей США. При этом британский суд арестовал журналиста за нарушение условий освобождения под залог.

Тем временем адвокат Ассанжа предупредил о значительном риске выдачи журналиста в США, где ему грозит смертная казнь. В этой связи официальный представитель МИД России Мария Захарова отметила, что «рука «демократии» сжимает горло свободе». В Кремле выразили надежду, что все права Ассанжа будут соблюдены.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему арест можно считать огромной удачей для Ассанжа.