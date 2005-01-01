Клинтон потребовала наказать Ассанжа за содеянное

Бывший госсекретарь США Хиллари Клинтон заявила, что основатель WikiLeaks Джулиан Ассанж, арестованный в Великобритании, «должен ответить за то, что он сделал».

По мнению Клинтон, Ассанж «должен ответить за то, что он сделал, по крайней мере за то, в чем его обвиняют», передает ТАСС.

«Я действительно считаю это слегка ироничным, что он [Ассанж] является единственным иностранцем, которого нынешняя администрация [США] будет рада видеть в Соединенных Штатах», – цитирует экс- госсекретаря США Associated Press.

Напомним, из документов, опубликованных WikiLeaks в июле 2016 года, стало известно, что Демократическая партия США сфальсифицировала результаты предварительного голосования в пользу Хиллари Клинтон при выборе кандидата в президенты Соединенных Штатов.

В четверг Ассанжа силой выволокли из посольства Эквадора в Лондоне после решения этой южноамериканской страны отказать журналисту в убежище. В Скотленд-Ярде заявили, что Ассанж задержан по запросу властей США. При этом британский суд арестовал журналиста за нарушение условий освобождения под залог.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала, почему арест можно считать огромной удачей для Ассанжа.