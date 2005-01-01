Ким Чен Ына переизбрали главой Госсовета КНДР

Северокорейский лидер Ким Чен Ын переизбран Верховным народным собранием (парламентом) республики председателем Государственного совета КНДР – высшего руководящего органа страны, сообщило Ренхап.

Срок полномочий председателя Госсовета КНДР совпадает со сроком полномочий действующего состава Верховного народного собрания республики (5 лет), передает ТАСС.

Тем временем Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что депутаты Верховного народного собрания (ВНС) КНДР в Мансудэском дворце съездов в Пхеньяне избрали нового главу кабинета министров, которым стал Ким Чжэ Рен, а также новый состав правительства республики.

В новый состав правительства КНДР по решению депутатов ВНС были переизбраны большинство прежних министров. В частности, свои посты сохранили действующий министр иностранных дел народной республики Ли Ен Хо, а также министр внешнеэкономических дел Ким Ен Чжэ. Замены глав ведомств произведены в министерствах труда, здравоохранения и машиностроительной промышленности.

Верховное народное собрание является высшим законодательным органом КНДР и состоит из 687 парламентариев. Депутаты избираются на пятилетний срок и, как правило, раз в год собираются в Пхеньяне, чтобы в течение однодневного заседания одобрить бюджет страны и пакет наиболее важных законопроектов.

Накануне председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе пленарной сессии Центрального комитета Трудовой партии Кореи (ЦК ТПК) призвал «нанести сокрушительный удар по враждебным силам», применяющим санкции для удушения республики.