Роскосмос и НАСА согласовали новую дату запуска «Союза МС-13» к МКС

Госкорпорация «Роскосмос» и НАСА согласовали новую дату запуска пилотируемого корабля «Союз МС-13» к МКС, сообщил начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов.

Начальник Центра подготовки космонавтов подтвердил, что новая дата запуска официально согласована Роскосмосом и НАСА на 20 июля, передает ТАСС.

Кроме того, по словам источника, утверждена программа полетов, которая предусматривает старт в конце июля 2019 года и продление срока экспедиции до февраля 2020-го.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин рассказал о просьбе НАСА перенести запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции с космодрома Байконур с 6 июля на конец месяца. На этом корабле к МКС должны полететь космонавт Александр Скворцов и астронавты Эндрю Морган (США) и Лука Пармитано (Италия).

По словам источника в ракетно-космической отрасли, просьба НАСА связана с серьезными задержками испытаний американского пилотируемого корабля Crew Dragon компании SpaceX.

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