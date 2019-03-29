Рогозин подтвердил просьбу НАСА отложить запуск «Союза» к МКС

Американское космическое агентство НАСА обратилось к Роскосмосу с просьбой отложить намеченный на 6 июля запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» к Международной космической станции с космодрома Байконур, информацию об этом подтвердил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

«Рассматриваем обращение НАСА. Примем решение с учетом мнения баллистиков РКК «Энергия». Пока [запуск «Союза МС-13»] стоит на 6 июля», – написал Рогозин в Twitter.

Накануне источник в ракетно-космической отрасли сообщил, что запуск пилотируемого корабля «Союз МС-13» могут перенести по просьбе НАСА. Корабль должен вернуться на Землю 18 декабря, но американцы также просят продлить полет «с декабря 2019 года до февраля 2020 года».

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