Экс-советника Обамы заподозрили в ложных показаниях по работе на власти Украины

Бывший советник предыдущего президента США Барака Обамы Грег Крейг обвиняется в даче ложных показаний в связи со своей предыдущей работой на власти Украины, сообщает американский минюст.

Об этом сообщает РИА «Новости».

О том, что Крейгу могут быть предъявлены обвинения, сообщалось еще в сентябре 2018 года.

Речь шла о деятельности компании Skadden, на которую он работал до апреля 2018 года. Утверждалось, что эта компания по указанию Пола Манафорта в 2012 году подготовила за 4 млн долларов доклад по делу Юлии Тмошенко. Доклад якобы использовался на тот момент президентом Украины Виктором Януковичем для доказательства ее преступлений.