Порошенко захотел стать депутатом Европарламента

Президент Украины Петр Порошенко заявил, что планирует баллотироваться в депутаты Европарламента во время следующих выборов в 2024 году.

В кулуарах Киевского форума по безопасности журналисты спросили Порошенко о том, что он будет делать после того, как кандидат в президенты Украины Владимир Зеленский одержит победу на выборах, пишет «Страна» со ссылкой на LB.ua.

«В 24-м году я буду баллотироваться в депутаты Европарламента», – ответил действующий украинский президент.

При этом к 2024 году Порошенко был бы должен покинуть пост президента даже в случае переизбрания, так как конституция страны ограничивает пребывание президента на посту двумя сроками. Отмечается также, что депутатами Европарламента могут стать лишь граждане стран Евросоюза.

Ранее СМИ сообщили о «плане Б» для Порошенко, если он проиграет на президентских выборах. В случае проигрыша президент планировал переименовать свою партию и пойти в Верховную раду.

Напомним, по итогам первого тура выборов Зеленский получил 30,24% голосов, Порошенко – 15,95%. Второй тур состоится 21 апреля.