Жене священника устроили травлю из-за участия в конкурсе красоты

Получившую титул «Мисс чувственность» на местном конкурсе красоты «Ты уникальная» супругу магнитогорского священника Оксану Зотову начали травить в соцсетях, а священнослужителя отстранили от службы в кафедральном соборе и перевели в село Фершампенуаз, пишут уральские СМИ.

Анонимные недоброжелатели решили, что жена священника не имеет права носить высокие каблуки, ходить с ярким макияжем и участвовать в дефиле на конкурсе красоты, пишет 31 канал Челябинска.

«Это большой грех, когда жена священника выставляет себя напоказ. Сергий Зотов не будет восстановлен до тех пор, пока его супруга не покается. Что это за священник, если не может своей семьей управлять? Как он тогда собирается управлять приходом, паствой», – заявил председатель епархиального суда и протоиерей Феодор Сапрыкин.

Однако за работающую косметологом супругу священника в социальных сетях многие заступились.

«Матушки тоже люди! А вот от такого обсуждения становится мерзко. Хочется помыть руки, когда читаешь замечания святош, которым нечем заняться в Великий пост, кроме как искать соринки в чужих, пусть и накрашенных, глазах. Поэтому молодежь и бежит от веры: видит, как будут оскорблять. Бабки в церквях, которые набрасываются с руганью на неофиток, забывших платок, получили достойную смену в интернете», – цитирует «Московский комсомолец» один из комментариев.

При этом СМИ отмечают, что сам Зотов считает такую травлю своей супруги целенаправленной.

Ранее в социальных сетях разгорелся скандал после публикаций барнаульской учительницы в спортивном купальнике, из-за которых молодой педагог потеряла работу. За учительницу вступились региональный министр и депутат Госдумы, а также поддержали флешмобом другие учителя, сопровождая свои публикации хэштегом #учителятожелюди.

Также большой резонанс в интернете вызвали эротические фотографии педиатра. Увольнять девушку из больницы не стали, несмотря на возмущения множества пользователей соцсетей.