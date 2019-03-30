Депутат отреагировала на флешмоб раздетых учительниц

Зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпенко оценила флешмоб учителей, поддерживающих уволенного за публикацию фото в купальнике педагога Татьяну Кувшинникову своими похожими постами.

«Я считаю, что это правильно. Это не причина для увольнения. В трудовом кодексе прописано, за что можно увольнять, а это махровое ханжество. Я видела в интернете учительницу в купальнике – вполне приличный снимок. У нее хорошая фигура, скромный купальник. В этом нет ничего неприличного», – рассказала Драпенко в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Она добавила, что учителя, поддерживающие педагога своими собственными снимками, поступают правильно.

«Надо бороться за своих коллег. Травля за их частную жизнь – это нехорошо», – подчеркнула депутат.

Между тем глава Национального родительского комитета Ирина Волынец заявила, что флешмоб учителей в купальниках может привести к неожиданным последствиям.

«Самое страшное, из-за этой волны очень много молодых учителей уволились из школы и заявили об этом. Они же не просто размещают свои фотографии, они пишут о том, что «я написал заявление об увольнении», – цитирует Волынец РИА «Новости».

Она также уверена, что такие движения случаются, потому что нет единого регламента для поведения учителей в социальных сетях.

Напомним, российские педагоги решили поддержать уволенную из-за якобы откровенного фото барнаульскую учительницу Татьяну Кувшинникову, выкладывая в Сеть свои фотографии в купальниках.

Ранее флешмоб поддержала Ксения Собчак, она также приняла в нем участие.

Скандал вокруг барнаульской учительницы разгорелся после того, как она сфотографировалась в закрытом купальнике и выложила снимок в соцсети. До этого пермского учителя потребовали уволить за снимки с обнаженным торсом.