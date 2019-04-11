Грузия договорилась с Газпромом о закупке газа в малом количестве, сообщил министр экономики и устойчивого развития страны Георгий Кобулия.

Кобулия сообщил, что договор с Газпромом «уже оформлен», Грузия закупит к России газ «в малых количествах», передает ТАСС со ссылкой на «Интерпрессньюс».

Он не уточнил, о каком объеме газа идет речь и во сколько обойдется это Грузии.

Грузия не закупала газ у России с 2006 года, страна лишь получала 10% от общего объема транзита российского газа в Армению.

С 2017 года Россия оплачивала Грузии этот транзит деньгами и частично сырьем, а в 2018 году – только деньгами.

В марте Грузия сообщала об успешном завершении переговоров с Газпромом. До этого Кобулия заявлял, что Тбилиси больше заинтересован в сотрудничестве с Газпромом, чем Газпром – с Тбилиси, так как «для Газпрома Грузия не представляет большого интереса, практически ничего здесь он не продает».