Вступившегося за девушку уральца отправили в колонию

Суд ужесточил наказание 23-летнего уральца Владислава Рябухина, осужденного за драку из-за девушки.

Березовский городской суд заменил обязательные работы на пребывание в колонии-поселении в течение 22 дней, передает РИА Новости.

Причиной такого решения суда стало то, что Рябухин не вышел на обязательные работы без уважительных причин. Он получил два предупреждения о замене обязательных работ лишением свободы, после чего сотрудники ФСИН обратились в суд. Парень отбывал наказание на предприятии жилищно-коммунального хозяйства по благоустройству .

Напомним, инцидент с дракой произошел летом 2017 года в Екатеринбурге. Владислав Рябухин ввязался в драку, поскольку пытался защитить девушку друга. У одного из оппонентов Рябухина медики диагностировали перелом костей свода черепа. После этого осенью прошлого года Рябухина признали виновным и назначили выплатить пострадавшему 410 тысяч рублей компенсации, а также 300 часов обязательных работ.

Тогда СК возбудил дело по ст. 111 Уголовного кодекса «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью», позже дело было переквалифицировано на причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.