СК возбудил дела после обстрела мирных жителей в Донбассе

Следственный комитет (СК) России возбудил уголовные дела по фактам обстрелов объектов гражданской инфраструктуры и мирного населения украинскими силовиками, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Главное следственное управление СК России «продолжается установление и документирование фактов преступлений украинских военнослужащих, совершаемых против мирного населения в Донбассе», следует из сообщения, поступившего в газету ВЗГЛЯД.

Подчеркивается, что украинская сторона, как и прежде, систематически нарушает Протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и Меморандум к нему, а также «положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны и Дополнительный протокол II к ней, Конвенцию о запрещении или ограничении применения конкретных видов обычного оружия, которые могут считаться наносящими чрезмерные повреждения или имеющими неизбирательное действие, и Дополнительного протокола II к ней».

Выяснилось, что 6 и 8 апреля 2019 года военнослужащие вооруженных сил и национальной гвардии Украины, «выполняя заведомо преступные приказы вышестоящих должностных лиц» министерства обороны страны, обстреляли из тяжелых видов вооружения объекты гражданской инфраструктуры в поселках шахты «Трудовская», Старомихайловка и Зайцево самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР).

В результате ранения получили трое мирных жителей: женщины 79-ти и 37-ми лет, а также 56-летний мужчина.

По данным фактам «возбуждены три уголовных дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением; применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации)».

По мнению следствия, «действия украинских силовиков направлены на убийство неограниченного круга гражданских лиц, проживающих на юго-востоке Украины и не участвующих в вооруженном конфликте».

Преступления были совершены «по мотивам политической и идеологической ненависти и вражды, вызванной отказом признать легитимность власти в Киеве и желанием создать собственные административно-территориальные образования».

В данный момент устанавливаются обстоятельства инцидента и причастные должностные лица.

Ранее СК возбудил уголовное дело по факту подрыва автобуса с людьми в Донбассе.

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