СК возбудил дело по факту подрыва автобуса с людьми в Донбассе

Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело после того, как на разделительном газоне автомобильной дороги Н-20 в Донбассе на мине подорвался автобус с гражданскими лицами.

23 февраля на трассе Славянск – Донецк – Мариуполь перед КПП ДНР «Еленовка» произошел взрыв. Автобус с пассажирами передвигался под контролем представителей ДНР. Водитель погиб на месте, другие два пассажира – женщина 85 лет и мужчина 59 лет – получили ранения, позже женщина скончалась, сообщается на сайте Следственного комитета России.

Главное следственное управление СК продолжает фиксировать факты преступлений украинских военных против мирного населения в Донбассе. Чаще всего это обстрелы из тяжелой артиллерии или стрелкового оружия и минирование.

Такими действиями украинские военные нарушили несколько международных договоренностей, в частности, протокол о прекращении применения оружия на юго-востоке Украины и положения Конвенции о защите гражданского населения во время войны.

По последнем факту подрыва автобуса Главное следственное управление СК России возбудило уголовное дело. Обстоятельства преступления выясняются.

Ранее газета ВЗГЛЯД писала о взрывах, прогремевших в центре Донецка.