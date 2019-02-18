На месте взрыва в Донецке найден фрагмент от электродетонатора

На месте одного из взрывов, прогремевших в центре Донецка, найден фрагмент от электродетонатора, сообщил представитель самопровозглашенной Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

«На месте взрыва был найден фрагмент электродетонатора для инициации подрывных зарядов военного и промышленного назначения», – сказал представитель ДНР в СЦКК, передает РИА «Новости».

Напомним, в понедельник три взрыва прогремели в донецком квартале вблизи резиденции главы ДНР и гостиницы, где проживают представители миссии ОБСЕ. По предварительной информации, в результате взрывов никто не пострадал. В ДНР заявили, что взрывы прогремели в результате атаки, осуществленной беспилотником украинских силовиков.