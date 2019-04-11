Ученые предупредили о скором мощном извержении вулкана на Камчатке

В скором времени возможно мощное извержение вулкана Шивелуч, заявил директор Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН Алексей Озеров.

По его словам, об этом свидетельствует высокий уровень активности вулкана, который неоднократно наблюдался в этом году. В том числе раскаленные лавины, которые сходят со склонов, рост купола, передает ТАСС.

«В результате этих процессов купол пришел в критическое состояние, когда в любой момент может произойти обвал купола объемом до 100 млн кубометров», – сообщил Озеров.

Ученый объяснил, что из-за обвалов могут образовываться пирокластические потоки – смесь вулканических газов, пепла и обломков магматических пород с температурой до 800-900 градусов Цельсия. Все это будет выброшено на высоту до 15 км.

Такие вулканические извержения могут быть сравнимы с 2005 и 2010 годом, когда с Шивелуча несколько месяцев спускались раскаленные лавины.

По словам Озерова, подобная активность вулкана является опасной для авиации, так как пепел распространится на 1-1,2 тыс. км.

Напомним, вулкан Шивелуч высотой 3283 метра над уровнем моря – самый северный действующий вулкан Камчатки. Он находится в 45 км от поселка Ключи Усть-Камчатского района. Он начал извергаться в январе 2019 года, а в феврале произошел выброс пепла на высоту 4 км. В апреле он снова выбросил столб пепла на высоту 10 км.