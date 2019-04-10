Скончалась мать Ангелы Меркель

Мать канцлера Германии Ангелы Меркель Герлинда Каснер скончалась в возрасте 90 лет, сообщил официальный представитель правительства ФРГ Штеффан Зайберт.

«Герлинда Каснер, мать канцлера, скончалась. Мы просим уважать личную сферу канцлера и ее семьи», – приводит РИА «Новости» слова Зайберта.

Отмечается, что в настоящее время Меркель находится в Брюсселе на внеочередном саммите Евросоюза по вопросам Brexit.