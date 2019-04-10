«Радио Свобода» запустило расследование против своего отделения в Таджикистане

Государственное СМИ США «Радио Свобода» заявило, что его таджикская служба систематически сотрудничает с «репрессивным режимом Эмомали Рахмона» в этой стране; против «Радио Озоди» начато расследование.

«К сожалению, в руках своих нынешних редакторов таджикская служба больше не соответствует нашим ценностям. «Радио Озоди», когда-то самый авторитетный источник новостей и информации в стране, стало рупором глубоко коррумпированного авторитарного правительства президента Таджикистана Эмомали Рахмона», – говорится в заявлении, опубликованном на сайте OpenDemocracy.

Утверждается, что «Радио Озоди» зависимо от правительства Таджикистана и «портит репутацию Соединенных Штатов своим провластным освещением».

В заявлении говорится, что руководство «Радио Свободная Европа/Радио Свобода» пообещало провести расследование в отношении таджикской службы. Также в заявлении содержится призыв в адрес комитета по иностранным делам Палаты представителей США и агентства США по глобальным СМИ провести независимое расследование «Радио Озоди».

В 2017 году Госдеп США возмутился «ограничением свободы СМИ» в Азербайджане, в том числе блокировкой доступа к «Радио Свобода».

Отметим, что Вашингтон в 2019 финансовом году сократил финансирование таких пропагандистских проектов, как «Радио Свободы».