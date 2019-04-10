Венесуэла объявила о выходе из «стоящей на коленях» перед Вашингтоном ОАГ

В ответ на решение постоянного совета Организации американских государств признать представителя оппозиции Венесуэлы Каракас объявил о выходе из ОАГ.

МИД Венесуэлы назвал решение ОАГ «одним из самых печальных», а также заявил о «вульгарном применении шантажа и давления» на организацию ради «удовлетворения пожеланий» США, передает РИА «Новости».

Венесуэла покинет ОАГ 27 апреля «в соответствии с жалобой», которую подала еще два года назад.

Каракас заявил, что ОАГ стоит на коленях «перед имперскими интересами» Вашингтона.

В конце апреля 2017 года Венесуэла передала ОАГ письмо, в котором официально уведомила о своем выходе из организации.

6 апреля лидер оппозиции Венесуэлы Хуан Гуайдо анонсировал вторую фазу свержения президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД