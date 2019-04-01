Лидеры на выборах президента Украины не изменились после обработки 95% голосов

На Украине, где подсчитывают голоса после первого тура выборов президента страны, обработано 95% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК.

Лидирует по-прежнему комик Владимир Зеленский (30,24% голосов), второе место занимает действующий президент страны Петр Порошенко (15,94%), третье – лидер партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко (13,39%), четвертое – лидер «Оппозиционной платформы – за жизнь» Юрий Бойко (11,58%), передает РИА «Новости».

Газета ВЗГЛЯД рассказывала, какие приемы Порошенко может использовать ради сохранения власти.

Напомним, на Украине уже арестовали активы олигарха Игоря Коломойского, с которым, как сообщается, связан Зеленский.