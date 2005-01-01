Американские СМИ восхитились российским истребителем

После публикации видеозаписи с учений российского истребителя МиГ-29СМТ на полигоне Ашулук американские журналисты оценили свойства самолета.

МиГ-29, задуманный как ответ СССР американскому F-16, был постепенно преобразован в многоцелевой самолет с все более и более устойчивым набором вооружения класса «воздух-земля», пишет National Interest.

Авторы статьи отмечают, что обновления истребителя значительно повысили возможности поражения наземных целей, а дальность боя была «резко увеличена до 2 тыс. километров».

«Путь модернизации МиГ-29М полностью реализован в МиГ-35, глубоко модернизированном многоцелевом истребителе. МиГ-29М не устареет после выпуска МиГ-35, точно так же, как не устарели и модели МиГ-29 первого поколения», – подчеркивают журналисты.

Издание называет российский истребитель «монстром», способным выполнять широкий спектр задач – от патрулирования до поддержки наземных войск. Авторы также считают самолет «основной движущей силой в реестре российских ВВС».

Учения с участием МиГ-29СМТ прошли на прошлой неделе во время испытаний боевых расчетов российских комплексов ПВО С-400, С-300 и «Панцирь-С1».