Полицейские в Одессе задержали девушку из-за флага России на одежде

Девушку, гулявшую по Одессе с флагом России на одежде, по требованию активиста «евромайдана» Демьяна Ганула задержали полицейские.

Ганул рассказал, что гулял по центральным улицам Одессы, когда заметил флаг России на одежде девушки, шедшей с двумя молодыми людьми. «Как патриот своей страны я сделал замечание и попросил снять флаг России с одежды, на что получил отказ и был вынужден вызвать полицию для правовой оценки этого случая», – написал активист в своем Facebook.

Он добавил, что отправился в Приморский районный отдел полиции, где написал заявление – по какой статье активист собирался привлечь девушку к ответственности, не указывается.

Ганул также опубликовал видео, на котором полицейские разговаривают с девушкой, после чего проводят ее в отдел полиции. Сама «нарушительница» объяснила, что это просто «дизайнерская вещь», которая стоит больших денег.