СК устанавливает призывавших к массовым беспорядкам в Ингушетии лиц

Главное управление СК России по Северо-Кавказскому федеральному округу продолжает расследовать дело, возбужденное по факту применения насилия в отношении сотрудников Росгвардии и МВД по Ингушетии.

В частности, продолжается расследование дела по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 318 УК РФ после того, как в ходе проведения несанкционированного митинга в городе Магасе десяти сотрудникам правоохранительных органов были причинены телесные повреждения различной степени тяжести.

«Также продолжается расследование уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 212 УК РФ, по фактам размещения неустановленным лицом (лицами) с аккаунтов 23 марта 2019 года комментариев к публикациям на одной из страниц в социальной сети Instagram, содержащих публичные призывы к массовым беспорядкам, захвату административных зданий правительства и Народного собрания, совершению насильственных действий в отношении сотрудников правоохранительных органов», – сообщается на сайте ведомства.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление обстоятельств совершенных преступлений и лиц, причастных к их совершению.

«Для дачи надлежащей правовой оценки действиям организаторов и участников несанкционированного митинга следствием тщательно исследуются все детали произошедших событий, изучаются видеозаписи с камер наружного наблюдения, допрашиваются потерпевшие и свидетели, изымаются необходимые предметы и документы, являющиеся вещественными доказательствами. По уголовным делам организовано межведомственное взаимодействие, оперативное сопровождение осуществляется подразделениями ФСБ и МВД России», – сообщает управление.

Юрист Коллегии адвокатов города Москвы «Барщевский и Партнеры» Александр Гетманов объяснил РАПСИ, что суровое наказание, предусмотренное УК РФ за применение насилия по отношению к представителям правоохранительных органов, обусловлено тем, что тем самым преступление совершается человеком непосредственно против самой государственной власти.

«Сотрудники ОМОНа являются представителями власти, и применение насилия по отношению к ним – это преступление, квалифицируемое в соответствии со статьей 318 УК РФ, и предусмотренное наказание за его совершение более тяжкое, чем, допустим, за побои, являющиеся с недавних пор административным правонарушением, или за причинение легкого вреда здоровья. Даже если здоровью сотрудника не причинен вред (часть 1 статья 318 УК РФ), то это преступление средней тяжести, наказание за которое может достигать пяти лет лишения свободы. Если же какой-либо вред, даже легкий, был нанесен правоохранителю – это тяжкое преступление, карающееся до 10 лет лишения свободы», – рассказал Гетманов.

При этом он отметил, что поскольку это преступление тяжкое, то освобождение обвиняемого от уголовной ответственности в связи с примирением с потерпевшим, которое было бы уместно на Кавказе в силу традиций, невозможно. «Подобные суровые меры обусловлены в первую очередь тем, что совершивший указанное преступление в первую очередь совершает преступление против государственной власти», – добавил юрист.

На прошлой неделе в Магасе между правоохранителями и провокаторами, оставшимися на площади после митинга против закона о референдуме в Ингушетии, произошли столкновения. В результате инцидента пострадали 10 омоновцев. Юристы, комментируя столкновения участников протестных акций с сотрудниками полиции в Магасе, выступили за ужесточение наказания за нападение на правоохранителей.