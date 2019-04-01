В Совбезе рассказали об опережающих темпах потепления в России

Глобальное потепление климата в России в 2,5 раза опережает темпы роста данного показателя в мировом масштабе, заявил помощник секретаря Совета безопасности Александр Абелин.

«Средняя скорость роста среднегодовой температуры воздуха на территории России в последние 40 лет в 2,5 раза больше скорости роста глобальной температуры за тот же период» – цитирует ТАСС Абелина.

По его словам, этот рост несет угрозы таких чрезвычайных ситуаций, как наводнения, засухи и лесные пожары. Это наносит «существенный материальный ущерб отечественной экономике».

Абелин отметил, что Совбез России намерен и в будущем выявлять проблемные вопросы в сфере экологии, будут вырабатываться эффективные решения по нейтрализации угроз.

Ранее климатолог рассказал, как близость Арктики влияет на потепление в России. Ученые выяснили, что льды в Арктике тают быстрее, чем предполагалось, и с 2030-х годов летом здесь уже не будет ледяного покрова.