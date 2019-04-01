В Белоруссии легализовали онлайн-казино

Деятельность виртуальных казино легализована в Белоруссии с 1 апреля 2019 года согласно подписанному в августе 2018 года президентом республики Александром Лукашенко указом.

Подписанный семь месяцев назад указ также увеличивает в стране возрастной ценз для посещения игорных заведений, в том числе виртуальных, с 18 лет до 21 года.

Кроме того, указ устанавливает, что онлайн-казино смогут работать только на основании специального разрешения, они также должны иметь гарантийный депозит на специальном счете, который будет использоваться для обеспечения выплаты выигрышей и расчетов с бюджетом в случае финансовой несостоятельности организатора азартных игр в интернете. При этом размер денежных средств, наличие которых должно быть обеспечено на специальном счете, для юридических лиц, проводящих посредством виртуального игорного заведения азартные игры, составляет 90 тыс. базовых величин (более 1 млн долларов). Для юрлиц, проводящих только букмекерские онлайн-игры и онлайн-игры тотализатора при условии, что результат события, на которое заключается пари, зависит от частичного или полного совпадения прогноза с наступившими, документально подтвержденными фактами, размер денежных средств составляет 20 тыс. базовых величин (около 240 тыс. долларов), передает РИА «Новости».

Согласно указу, онлайн-казино также должны предоставить налоговым органам удаленный доступ к виртуальному игорному заведению и его подключение к специальной компьютерной кассовой системе, обеспечивающей контроль за оборотами в сфере игорного бизнеса. Организаторы также обязаны проводить идентификации физических лиц – посетителей виртуальных игорных заведений.

Отметим, что проведение азартных игр в интернете в России было запрещено федеральным законом еще в 2006 году. С 2014 года Роскомнадзор заносит онлайн-казино в реестр запрещенных сайтов.