В Чувашии попытались оправдать слова чиновника о ленивых учителях

Руководитель администрации главы Чувашской республики Юрий Васильев не заявлял о том, что работники бюджетной сферы мало зарабатывают из-за своей лени, об этом сообщили в пресс-службе администрации главы региона.

«Было озвучено, что кто работает на полставки, тот получает меньше индикаторов, предусмотренных в указах президента России. У кого нагрузка больше, тот, соответственно, больше и получает. Есть видео и аудиозаписи, которые опровергают недостоверные сведения, распространенные СМИ», – сообщили в пресс-службе, передает РИА «Новости».

Там добавили, что выступление Васильева на сессии Госсовета Чувашии «было разъяснением депутату от КПРФ на вопрос о невыполнении в Чувашии указов президента РФ Владимира Путина по зарплатам работников образования и здравоохранения».

Ранее СМИ сообщили, что Васильев якобы объяснил низкие зарплаты некоторых врачей и учителей в регионе тем, что они «мало работают».