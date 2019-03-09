Чувашский чиновник объяснил низкую зарплату учителей

Руководитель главы администрации главы Чувашии Юрий Васильев объяснил, что некоторые врачи и учителя в республике получают мало денег, потому что «мало работают».

«На самом деле, есть учителя, которые получают мало, но они мало работают. Порядочные, добросовестные, трудолюбивые, нагруженные учителя и врачи получают достойную зарплату», – заявил Васильев, передает Idel.Реалии.

Такое высказывание Васильева прозвучало на сессии Госсовета республики 7 марта, отмечает портал.

В последнее время возросло количество громких скандалов, связанных с некорректными и грубыми высказываниями чиновниками. Так, недавно чиновник Роскосмоса Станислав Жарков назвал жителей хрущевок скотобазой, обвинив в асоциальном образе жизни.

До этого чиновница из Свердловской области Ольга Глацких, комментируя вопрос финансирования проектов по развитию способностей детей, заявила, что государство не просило их родителей рожать и оно «ничего не должно» им.