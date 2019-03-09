Стрельбу открыли во время празднования 8 Марта в Подмосковье

В подмосковном кафе произошел конфликт с применением огнестрельного оружия, сообщили в пресс-службе ГУМВД региона.

В ведомстве пояснили, что инцидент произошел в кафе Домодедовского района, передает РИА «Новости».

«Пятый канал» уточнил, что стрельбу открыл владелец заведения, он начал стрелять по посетителям, которые отмечали Международный женский день; также отмечается, что сообщение о происшествии поступило в 4.30 мск 9 марта.

По тем же данным, в результате в больницу попали пятеро, три человека получили огнестрельные ранения, двое – травмы головы.

Правоохранители устанавливают причины произошедшего.