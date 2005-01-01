Российская сборная победила в медальном зачете Универсиады

Сборная России досрочно выиграла в медальном зачете зимней Универсиады, проходящей в Красноярске.

В ходе соревнований россияне выиграли 26 золотых медалей. Они вырвались на недосягаемое расстояние от занимающей второе место команды Южной Кореи, передает РИА «Новости».

Универсиада проходит в Красноярске со 2 по 12 марта. Всего будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта.

По итогам первого соревновательного дня российская сборная завоевала ровно половину из разыгранных медалей – 12, из них четыре золота.