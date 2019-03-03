Россия завоевала половину медалей первого дня Универсиады

По итогам первого соревновательного дня XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске было разыграно восемь комплектов наград, российская сборная завоевала ровно половину из разыгранных медалей – 12, из них четыре золота.

Также российские спортсмены завоевали пять серебряных и три бронзовые награды, передает RT.

По итогам игрового дня Универсиады еще три медали завоевали швейцарцы (по одному золоту, серебру и бронзе).

Российские лыжницы в воскресенье заняли весь пьедестал в гонке на пять километров.

Всего за время Универсиады, проходящей в Красноярске со 2 по 12 марта, будет разыграно 76 комплектов наград в 11 видах спорта.