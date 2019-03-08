Американский космический корабль Crew Dragon приводнился в Атлантическом океане после первого испытательного полета к МКС в беспилотном режиме, сообщили в НАСА.

Корабль приводнился в 08.45 по времени восточного побережья США (16.45 мск) в 360 км от побережья штата Флорида, передает ТАСС со ссылкой на НАСА.

На последнем участке траектории корабль сопровождал самолет НАСА. В районе приводнения его ожидало спасательное судно.

Crew Dragon начал маневр схода с орбиты в 15.53 мск и включил двигатели. До этого он пять часов совершал полет в автономном режиме после того, как отстыковался от МКС.

Корабль будет доставлен на космодром, где специалисты SpaceX и НАСА проведут подробный анализ работы его систем. Если сбоев найдено не будет, в июле пройдет запуск корабля с пилотами Бобом Бенкеном и Дугом Хэрли на МКС. Если этот полет будет успешным, НАСА может принять решение о сертификации Crew Dragon для регулярных полетов.

В субботу ракета-носитель Falcon 9 с новейшим кораблем Dragon 2 (Crew Dragon) стартовала в космос. На борту корабля летел манекен лейтенанта Эллен Рипли, героини кинофильма «Чужие». После запуска первая ступень ракеты приземлилась на плавучей платформе в Атлантическом океане. Позже Dragon 2 успешно пристыковался к МКС.

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