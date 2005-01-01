Производители Aurus получили заказы из Европы на годы вперед

Поставщики российских автомобилей Aurus заявили, что обеспечены заказами из Европы на ближайшие 3-4 года, рассказал министр промышленности и торговли России Денис Мантуров.

Министр отметил, что со стороны европейских дилеров существует повышенный интерес к автомобилю проекта «Кортеж», передает ТАСС.

«Мы уже видим горячий интерес и у потенциальных в первую очередь дилеров, которые хотят продавать этот автомобиль в Европе. Можно сказать, что на ближайшие 3, а то и 4 года точно у нас проблем с клиентами в Европе не будет», – сказал Мантуров.

Ранее генеральный директор Aurus Motors Франц Герхард Хильгерт сообщил, что первые автомобили могут быть поставлены в Европу в конце 2020 года. Однако первым рынком, по его словам, вполне может оказаться не европейский, а арабский.

Автомобили Aurus Senat sedan и бронированный Aurus Senat limousine представили на Женевском международном автосалоне, который проходит с 5 по 17 марта. Западные журналисты назвали их конкурентами брендов Bentley и Rolls-Royce.

Напомним, частным клиентам из России автомобили проекта «Кортеж» планируют поставить в третьем-четвертом квартале 2019 года.