Похищенного из лагеря беженцев ребенка доставили в Грозный

Сын жительницы Дагестана, ранее похищенный из лагеря беженцев на Ближнем Востоке, найден; он доставлен авиарейсом в Грозный.

Мальчика встретили в аэропорту родственники, представители местных властей и семьи, чьи дети все еще находятся в странах Ближнего Востока, передает ТАСС.

Глава Чечни Рамзан Кадыров написал в Telegram,что ребенка пять лет назад тайком вывез на Ближний Восток отец. Мальчику «пришлось жить в аду и испытать на себе все ужасы войны».

«Мы продолжим работу по возвращению граждан России из Ирака и Сирии и выполним поручение президента России Владимира Путина в полном объеме», – добавил Кадыров.

По данным правозащитной организации «Объектив», в данный момент в Ираке и Сирии остаются более 1 тыс. российских детей из разных регионов страны. Они были вывезены туда родителями, оказавшимися под влиянием террористических организаций.

Ранее сообщалось, что дагестанского мальчика похитили неизвестные из лагеря для беженцев Эль-Хол в сирийской провинции Хасеке.