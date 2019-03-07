Украина решила избавиться от школьных аттестатов

Выпускники украинских школ с 2019 года будут получать не аттестат, а свидетельство о полном общем среднем образовании; соответствующее постановление уже принято правительством, сообщает министерство образования и науки страны.

Министр образования и науки Украины Лилия Гриневич заявила, что еще с советских времен в стране существуют аттестаты о полном общем среднем образовании, и документы такого же образца действуют в России однако «во всех цивилизованных странах эта практика не распространена», передает ТАСС.

Она пояснила, что украинские школьники будут получать после четвертого класса свидетельство о начальном образовании, после девятого – свидетельство о базовом среднем образовании, а свидетельство о полном общем среднем образовании – после окончания одиннадцатого класса школы.

Ранее на Украине отменили требование о наличии на предприятиях Книги жалоб и предложений, назвав документ советским рудиментом, который не защищает потребителя, а создающет дополнительные издержки для бизнеса.